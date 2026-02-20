Бойцы СВО получили новый фронтовой номер «Петербургского дневника»
«Петербургский дневник» выпустил фронтовой номер, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Его уже получили российские военные, выполняющие боевые задания в рамках спецоперации на Украине.
Отмечается, что со страниц газеты с праздником бойцов ВС РФ поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов, а также многие известные жители города.
«Часть тиража специального выпуска бойцам передали глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов и руководитель Дирекции по управлению спортивными сооружениями Игорь Васильев», — пишет «Петербургский дневник».Газета начала издавать фронтовые номера в 2022 году. За это время было выпущено уже девять газет для российских военнослужащих. Такие выпуски позволяют восполнить дефицит информации на передовой, а также поддержать дух солдат. Проект реализуют в рамках поручения Беглова.