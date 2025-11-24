В российском регионе из-за атаки БПЛА повреждены четыре дома

24 ноября 2025, 07:51

Гусев: из-за атаки БПЛА в Воронежской области повреждены четыре дома и машина

Фото: iStock/NiseriN

Ночью в Воронежской области произошла атака беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что обломки дронов повредили четыре частных дома и один автомобиль. К счастью, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.