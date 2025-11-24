В российском регионе из-за атаки БПЛА повреждены четыре дома
Ночью в Воронежской области произошла атака беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что обломки дронов повредили четыре частных дома и один автомобиль. К счастью, пострадавших нет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Повреждения коснулись в основном остекления и фасадов зданий. Автомобиль также получил незначительные повреждения. Ситуация остается под контролем, и власти продолжают следить за развитием событий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
