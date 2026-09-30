Бойцы ВС РФ могут получить своевременную медпомощь благодаря проекту «Здоровье СВОих»
В России начал работу федеральный проект «Здоровье СВОих», созданный с учетом многочисленных обращений участников СВО и членов их семей. Запросы граждан поступают в региональные штабы АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО), а решение возникающих вопросов осуществляется с учетом предусмотренных действующим законодательством РФ мер социальной поддержки.
Основная задача проекта — предупредить возникновение социального напряжения среди ветеранов СВО и их семей благодаря оперативному рассмотрению проблем и предоставлению необходимой информации о возможностях получения медицинской и социальной помощи.
В рамках проекта участники СВО и их близкие могут получить разъяснения по вопросам внеочередного оказания медицинской помощи, прохождения медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения. Кроме того, предусмотрено информирование по вопросам получения технических средств реабилитации, а также установления и продления группы инвалидности.
Проект начал работу в сентябре 2026 года сразу в 25 пилотных регионах. Для взаимодействия с гражданами в рамках инициативы организовано 35 региональных сервисных чатов в национальном мессенджере «МАКС».
Во всех субъектах, участвующих в проекте, назначены ответственные представители органов власти, курирующие сферу охраны здоровья. В большинстве регионов дополнительно определены ответственные сотрудники отделений СФР и главных бюро МСЭ.
Работа региональных сервисных чатов организована по будним дням с 9:00 до 19:00 по местному времени. Для представителей органов власти и профильных учреждений рекомендован срок ответа на обращения — не более двух часов.
Особое внимание уделяется правилам общения и защите персональной информации. В чатах осуществляется модерация, призванная поддерживать уважительный формат коммуникации. При этом размещение в общей ленте персональных данных участников СВО и членов их семей запрещено.
Подробная информация о федеральном проекте «Здоровье СВОих» доступна на сайте КСВО.
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