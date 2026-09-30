Бойцы ВС РФ могут получить своевременную медпомощь благодаря проекту «Здоровье СВОих»

30 сентября 2026, 13:32

Проект «Здоровье СВОих» помогает бойцам ВС РФ с получением медпомощи

Фото: пресс-служба АНО «Комитет семей воинов Отечества»

В России начал работу федеральный проект «Здоровье СВОих», созданный с учетом многочисленных обращений участников СВО и членов их семей. Запросы граждан поступают в региональные штабы АНО «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО), а решение возникающих вопросов осуществляется с учетом предусмотренных действующим законодательством РФ мер социальной поддержки.