Волонтёры Рузского округа нарубили дрова для матери бойца СВО

30 сентября 2026, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации Рузского м.о.

Помощь семьям участников специальной военной операции оказывают члены волонтёрской организации «Никто кроме нас», организованной в посёлке Брикет Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В сферу внимания волонтёров попала, в частности, мать участника специальной военной операции с позывным «Гусь». Добровольцы нарубили для женщины дрова и навели порядок на участке.





«Когда семьи наших защитников сталкиваются с бытовыми трудностями, именно волонтёры первыми приходят на помощь: доставляют продукты, помогают по хозяйству, решают срочные вопросы, а главное – дарят внимание и поддержку, когда это особенно важно», — отметил глава Рузского округа Александр Горбылёв.