Волонтёры Рузского округа нарубили дрова для матери бойца СВО
Помощь семьям участников специальной военной операции оказывают члены волонтёрской организации «Никто кроме нас», организованной в посёлке Брикет Рузского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В сферу внимания волонтёров попала, в частности, мать участника специальной военной операции с позывным «Гусь». Добровольцы нарубили для женщины дрова и навели порядок на участке.
«Когда семьи наших защитников сталкиваются с бытовыми трудностями, именно волонтёры первыми приходят на помощь: доставляют продукты, помогают по хозяйству, решают срочные вопросы, а главное – дарят внимание и поддержку, когда это особенно важно», — отметил глава Рузского округа Александр Горбылёв.Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, помощь в организации мероприятий и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.