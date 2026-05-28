Бойцы ВС РФ ответили на удар по колледжу в Старобельске, заявил Шойгу

28 мая 2026, 18:40

Секретарь СБ РФ Шойгу: армия России ответила на удар по колледжу в ЛНР

Сергей Шойгу (Фото: пресс-служба международного форума по безопасности)

Россия нанесла ответный удар за террористическую атаку на Старобельский колледж и наглядно показала, какой может быть сила такого воздействия. Об этом заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на полях Международного форума по безопасности.





22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета, украинские военные ночью нанесли удар с использованием четырех беспилотников самолетного типа. По информации Пасечника, в результате атаки погиб 21 человек, пострадали 44.





«Мы ответили на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят, совсем еще юных и молодых, фотографии которых мы видели здесь. Их показывали всем на этом форуме, чтобы было понятно, насколько глубока и серьезна та трагедия, которую перенесли и родители, и в целом Россия. Поэтому в данном случае мы предупредили. Какой силы может быть удар, мы тоже показали. У нас для этого есть все», — произнес Шойгу.



