RT показал ролик о бойце СВО Ярашеве, который 68 дней один отбивался от ВСУ
RT опубликовал ролик о подвиге бойца СВО Сергея Ярашева, который в одиночку более двух месяцев отбивался от атак ВСУ, удерживая свою позицию в ДНР.
Ролик посвятили мужеству рядового Ярашева. Перед боевым заданием он позвонил матери и предупредил, что будет без связи несколько дней. Он обещал вернуться и сделал это.
Напомним, боец на протяжении 68 дней оборонял позицию ВС РФ от противника. Ему удалось выполнить поставленную боевую задачу. Позже его смогли эвакуировать с передовой, а российские силы смогли продвинуться дальше, благодаря его мужественным действиям. Военнослужащий потерял обе ступни из-за обморожения.
За совершенный подвиг по поручению президента Владимира Путина министр обороны Андрей Белоусов вручил Ярашеву звезду Героя России. Позже главред RT Маргарита Симоньян присудила ему премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.
