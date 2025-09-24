Бойцы ВС РФ прочитали стихотворение «Песни» из сборника RT «ПоэZия русской зимы
Бойцы группировок войск «Днепр», «Запад» и «БАРС-16» армии России прочитали стихотворение «Песни» из сборника RT «ПоэZия русской зимы».
Ранее издание сообщало, что книгу с работами российских поэтов начали отправлять в зону проведения российской спецоперации на Украине.
Написала произведение «Песни» Ольга Старушко.
До этого российские бойцы на фронте читали из сборника RT стихотворение Германа Титова под названием «Это будет утро, конечно...».
Всего в сборнике представлены стихотворения 27 российских авторов, которые лично отбирала RT Маргарита Симоньян. Все произведения написаны на тему конфликта на Украине.
