«Хохлы бегут»: Боец ВС РФ раскрыл положение ВСУ в зоне СВО
Боец ВС РФ «Челентано»: в ВСУ с ужасом ждут зимних морозов
Украинские военные испытывают серьёзные проблемы с вооружением, обеспечением и живой силой и с ужасом ждут наступления зимы. Об этом рассказал российский боец с позывным «Челентано».
Он считает, что с наступлением зимы положение армии Украины станет ещё хуже.
«Мороз — это наш союзник. До февраля они, может, ещё как-то и продержатся, но врагу придётся кардинально решать вопрос, чтобы остановить нас и договариваться», — приводит слова «Челентано» RT.
Российский боец добавил, что в ВСУ практически не осталось обученных и подготовленных наёмников, а на передовой воюют украинцы в возрасте. Тем не менее противник продолжает держаться за счёт технологий, которые получил от западных союзников.
«А в контактный бой заходишь — хохлы бегут. Духа у них нет», — отметил участник спецоперации.