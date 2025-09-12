«Хохлы бегут»: Боец ВС РФ раскрыл положение ВСУ в зоне СВО

12 сентября 2025, 20:55

Боец ВС РФ «Челентано»: в ВСУ с ужасом ждут зимних морозов

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные испытывают серьёзные проблемы с вооружением, обеспечением и живой силой и с ужасом ждут наступления зимы. Об этом рассказал российский боец с позывным «Челентано».





Он считает, что с наступлением зимы положение армии Украины станет ещё хуже.





«Мороз — это наш союзник. До февраля они, может, ещё как-то и продержатся, но врагу придётся кардинально решать вопрос, чтобы остановить нас и договариваться», — приводит слова «Челентано» RT.

«А в контактный бой заходишь — хохлы бегут. Духа у них нет», — отметил участник спецоперации.