ВСУ попытались сломить боевой дух российских военных песнями Верки Сердючки
Украинские военные прикрепили к беспилотнику колонку и включали песни Верки Сердючки, чтобы воздействовать на бойцов группировки «Днепр». Об этом в интервью РИА Новости рассказал солдат 392 полка с позывным «Увар».
Подобная практика, как утверждает военнослужащий, применяется в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области, где расположен передний край обороны ВС РФ. «Увар» заявил, что помимо песен, из колонки звучали призыва сдаться, предлагались еда и вода. Один раз российским военным даже пришлось слушать Гимн Украины.
Ранее боец рассказывал изданию о том, что ВСУ планируют уничтожить все колодцы в поселке, чтобы лишить армию России доступа к воде. Кроме того, противник наносит регулярные удары по постройкам, чтобы солдаты остались без укрытий.
