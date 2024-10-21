Боевики ВСУ, обвиняемые в пытках гражданских лиц и военных ВС РФ под Курском, взяты в плен

Украинские военные после вторжения в Курскую область предлагали жителям оккупированных сёл вывезти их на Украину. Об этом рассказала жительница российского региона Галина Белоусова.

В разговоре с РИА Новости она подчеркнула, что никто из местных не согласился на переезд. По словам женщины, лично к ней приезжал заместитель начальника украинской военной комендатуры. Предложил составить списки на эвакуацию, либо в сторону Украины, либо в сторону России.

Александр Бойцов