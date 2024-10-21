Боевики ВСУ, обвиняемые в пытках гражданских лиц и военных ВС РФ под Курском, взяты в плен

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В Курской области взяли в плен украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и российских военных. Об этом информирует ТАСС.
Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что им, особенно в первые дни, попадались даже пленные из разведки 61-й бригады, которые похищали гражданских в Судже и российских военных. По его словам, на экшн-камерах они видели, как боевики пытались вывозить людей, как скот.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», — поделился он.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова