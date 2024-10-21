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Боевики ВСУ, обвиняемые в пытках гражданских лиц и военных ВС РФ под Курском, взяты в плен

В Курской области взяли в плен разведчиков ВСУ, похищавших жителей Суджи
21 октября 2024, 09:11
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

В Курской области взяли в плен украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и российских военных. Об этом информирует ТАСС.
Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что им, особенно в первые дни, попадались даже пленные из разведки 61-й бригады, которые похищали гражданских в Судже и российских военных. По его словам, на экшн-камерах они видели, как боевики пытались вывозить людей, как скот.

«Куда вывозить, они так объяснить и не смогли, якобы на фильтрацию», — поделился он.



Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
Стало известно, как российский паспорт спас жизнь военному ВС РФ
Паспорт спас жизнь участнику СВО, осколки застряли в его страницах
21 октября 2024, 09:47

Фото: iStock/Andrei Metelev

Участнику специальной военной операции спас жизнь российский паспорт. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

По словам бойца, он служит водителем. Солдат в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что в начале октября, когда он перевозил троих бойцов, его автомобиль атаковали украинские БПЛА. Один из дронов взорвался в салоне автомобиля, но всем находившимся в нем удалось выжить. Боец поделился, что после случившегося направился в больницу, где и заметил осколок, который застрял в паспорте.

Ранее появилась информация, что наемники из Латинской Америки, перекинутые к Часову Яру, попросили об эвакуации. По словам одного из военных, весь состав выглядит сильно потрепанным.

До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#солдат
#наемники
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Массовый налёт БПЛА на Россию, бои в Курской области, контратаки под Донецком: последние новости СВО
21 октября 2024, 09:37

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ наносят точные удары по метам рассредоточения бригад ВСУ в Курской области. Потери среди личного состава и техники противник также несет на Харьковском направлении. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Ситуация на Курском направлении фронта характеризуется интенсивными боевыми действиями, сопровождающимися значительными потерями со стороны ВСУ. За последние несколько недель Киев понес потери, превышающие 25 тысяч человек личного состава, причём только за последние сутки численность ВСУ сократилась ещё на 310 бойцов.

Зафиксированы случаи уничтожения западной бронетехники, в частности, бронетранспортёра М113 под Суджой и шведской боевой машины пехоты CV 9040C в Глушковском районе. Кроме того, бойцами подразделения «Ахмат» был захвачен американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV.

В Глушковском районе неподалеку от села Волфино группа украинской пехоты, попытавшись проникнуть на российскую территорию, была быстро обнаружена и рассеяна артиллерийским огнём. Боевые действия в Кореневском районе около Любимовки характеризуются активным использованием ВСУ беспилотных летательных аппаратов с функцией автоматического захвата целей. Это указывает на попытки ВСУ компенсировать свои потери в живой силе и технике за счёт использования современных технологий. Однако, российские силы эффективно противодействуют этим атакам.

Мародёрство и изнасилования: зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска
Мародёрство и изнасилования: зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска

В Суджанском районе продолжаются интенсивные бои. Российская авиация и артиллерия наносят целенаправленные удары по позициям противника, обеспечивая поддержку наземным войскам. Минобороны РФ сообщает о поражении формирований восьми бригад ВСУ в районах населённых пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клин, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное.

В Сумской области российские силы ударили по районам сосредоточения и резервам шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бубликово, Журавка, Искрисковщина и Павловка.


Донецкое направление


ВС РФ продолжают свое наступление на позиции ВСУ в Донецкой Народной Республике, что подтверждается сообщением Министерства обороны России. Так, в течение суток группировка войск «Юг» сумела улучшить свои позиции на переднем крае и осуществила атаки на шесть бригад противника в районах Резниковки, Северска, Веролюбовки, Дальнего, Курахово, Дачного и Константиновки. Также были успешно отражены две контратаки. Вражеские потери в этом секторе составили до 645 бойцов, два пикапа и американское орудие М119.

Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны врага, нанеся ущерб живой силе и технике ВСУ в районах Димитрова, Дзержинска, Новотроицкого, Шевченко и Цукурино. Они также отбили девять атак противника, в результате чего потери ВСУ составили до 460 солдат, американский бронетранспортер М117, две машины «Козак» и другую технику.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные позиции, нанеся потери противнику в районе Доброволья, также успешно отразив контратаку. Потери врага в этой зоне составили до 110 военнослужащих и военную технику.

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Харьковское направление


На Купянском направлении в Харьковской области продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска достигли берегов реки Оскол в районе Сенькова, разделив украинскую группировку на две части, сообщает телеграм-канал «Осведомитель». Сообщается об успешных наступлениях армии РФ у Кругляковки и Колесниковки, где противник пытался провести контратаку. Российские силы также активизировали операции на правом берегу Купянска, особенно в районе Синьковки, где наблюдается продвижение. На территориях, контролируемых противником на левом берегу Оскола, объявлена принудительная эвакуация населения, как отметил портал «Рыбарь».

В северной части Петропавловки ВСУ пытаются налаживать переправу для солдат и доставки боеприпасов, но они подвергаются точечным атакам. Под ударами оказываются также образцы техники НАТО. БТР Stryker столкнулся с российским БПЛА, когда двигался вдоль леса.

Массированная атака БПЛА


В ночь с субботы на воскресенье киевские силы атаковали Россию минимум 110 беспилотниками. Российская ПВО перехватила большинство из них. Наиболее пострадала Курская область, где сбито 43 дрона. Также 27 БПЛА были сбиты над Липецкой областью, 18 — над Орловской. Украинские дроны достигли Нижегородской области, где восемь беспилотников атаковали промзону Дзержинска, в результате чего пострадали несколько пожарных. Кроме того, был атакован оборонный завод им. Свердлова. В Московской области один дрон был сбит над Раменским.

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#минобороны рф
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Жительница Курской области рассказала о предложениях ВСУ выезда на Украину
21 октября 2024, 09:22

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские военные после вторжения в Курскую область предлагали жителям оккупированных сёл вывезти их на Украину. Об этом рассказала жительница российского региона Галина Белоусова.
В разговоре с РИА Новости она подчеркнула, что никто из местных не согласился на переезд. По словам женщины, лично к ней приезжал заместитель начальника украинской военной комендатуры. Предложил составить списки на эвакуацию, либо в сторону Украины, либо в сторону России.
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Стало известно, что перекинутые к Часову Яру наемники просят об эвакуации
Наемники из Латинской Америки, перекинутые к Часову Яру, попросили об эвакуации
21 октября 2024, 09:12

Фото: iStock/e-crow

Наемники из Латинской Америки, перекинутые к Часову Яру, попросили об эвакуации. Об этом рассказали военные российской группировки войск «Юг», пишет РИА Новости.
«Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них испаноязычных наемников есть раненые», — отметил военный.

Бойцы группировки войск «Юг» ранее предоставили записи радиоперехватов переговоров наемников.

В радиоперехвате один из наемников сообщил, что артиллерийские обстрелы, гранаты, РПГ и минометы не прекращаются. Он не может спать всю ночь. Военный также отметил, что у него болит нога, он ощущает, будто ее хотят оторвать.

По его словам, они не в силах разрушить дом, весь состав выглядит сильно потрепанным. Он добавил, что очень холодно и они находятся на пределе сил. В завершение солдат подчеркнул, что им нужна поддержка состава и помощь в эвакуации раненого.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#солдат
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Спецназ «Ахмат» сообщает о рекордной интенсивности боев под Курском
Боец ВС РФ заявил, что Курская область побила рекорды по сложности боев
21 октября 2024, 07:55

Фото: iStock/fortton

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, это направление стало самым сложным из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться. Он подчеркнул, что в начале боев в Курской области бойцы не имели времени даже на сон и еду.

«Курская область побила рекорды по сложности», — рассказал Аид.

Перед этим, по его словам, отряд работал в таких местах, как Волчанск, Белогоровка и Серебрянское лесничество, где, хотя и были трудные условия, интенсивность боев была ниже.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее стало известно, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
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Минобороны сообщило о количестве украинских БПЛА, уничтоженных за ночь над территорией РФ
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 4 регионами РФ 18 БПЛА ВСУ
21 октября 2024, 07:36

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области, а также один – над территорией Орловской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#всу
#минобороны
#наемники
#рф
#пво
#дроны
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Польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли
Польские наемники ВСУ заняли дома бежавших жителей Суджи, оставшихся повесили
21 октября 2024, 07:12

EvgeniyShkolenko

Беженец Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники Вооруженных сил Украины заняли дома бежавших жителей Суджи, а оставшихся повесили. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По словам Александра, он вместе со своей семьей уехал из Суджи в начале августа. Сейчас мужчина с родственниками находится в пункте временного размещения, который расположен в Курске. Беженец отметил, что многие переселенцы из Суджи застали зверства украинский военных.

«Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали», — поделился Крамаренко.

В начале октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в результате действий ВСУ в Курской области пострадали более 300 гражданских, из которых около 70 погибли, при этом реальное количество жертв, по его словам, может быть значительно выше.

В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека, упоминалось о 12 погибших и 201 раненом среди мирных жителей.

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#всу
#вс рф
#сво
#наемники
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Российский солдат раскрыл число воюющих в Курской области бригад ВСУ
ТАСС: российский солдат раскрыл число воюющих в Курской области бригад ВСУ
21 октября 2024, 06:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Четырнадцать бригад и наемных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои с российскими войсками в Курской области. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» по кличке Аид.
«Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)», – рассказал солдат.

Он отметил, что почти все боеспособные части ВСУ были переброшены в Курскую область.

Бои в приграничном районе России продолжаются с 6 августа. 20 октября Министерство обороны России заявило, что с момента начала вступления ВСУ на российскую территорию Вооруженные силы Украины потеряли более 25 000 человек.

Ранее войска ВСУ попытались проникнуть в тыл российской армии в Глушковском районе, вблизи сел Волфино и Теткино, используя бронемашины International MaxxPro.

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#курская область
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#россия
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Российские военные вышли из окружения в Курской области спустя два месяца
Военнослужащий Андреев: ВС РФ выбрались из окружения под Курском
21 октября 2024, 05:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

После того как в августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли Курскую область, российские солдаты оказались в окружении и смогли вырваться только через два месяца, рассказал военнослужащий Максим Андреев агентству РИА Новости.
По его словам, когда началось вторжение, войска разошлись по своим позициям и «весь день» ждали солдат и технику ВСУ, но долгое время ничего не происходило. Позже стало известно, что ВСУ прорвались через соседний взвод, и старшина объявил, что осада должна быть снята.

В течение двух месяцев российские войска укрывались в лесу, а мирные жители, собравшиеся в оккупированных ВСУ районах, снабжали военных едой и водой, а иногда давали информацию о местонахождении украинских солдат. Только через два месяца, когда началось российское контрнаступление, они смогли полностью выйти из окружения.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что ВСУ не будут отступать из Курской области до конца.

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#всу
#россия
#украина
#курская область
#военные
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