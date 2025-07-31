Бойцы ВС РФ вывели 65 мирных жителей из освобождённого Часова Яра
Десантники ВС РФ в ходе операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём артиллерии и беспилотников ВСУ более 20 километров и вывели из города 65 мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Ранее в этот день стало известно об освобождении Часова Яра. Взять контроль над населённым пунктом удалось бойцам группировки войск «Юг».
Отмечается, что за время проведения операции по освобождению города десантниками из Иваново, Костромы и Ярославля пройдено свыше 20 километров и выведено из Часова Яра 65 мирных жителей.
Также в ведомстве добавили, что ВС РФ взяли в плен около 50 боевиков ВСУ во время освобождения Часова Яра.
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