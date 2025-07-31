Бойцы ВС РФ вывели 65 мирных жителей из освобождённого Часова Яра

31 июля 2025, 12:55

Фото: iStock/Anna_Anikina

Десантники ВС РФ в ходе операции по освобождению Часова Яра прошли под непрерывным огнём артиллерии и беспилотников ВСУ более 20 километров и вывели из города 65 мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.