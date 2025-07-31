ТАСС: Крупнейшая группа боевиков ВСУ за всю историю СВО уничтожена в Часовом Яре
Самая крупная группировка украинских боевиков за всю историю спецоперации уничтожена в Часовом Яре, Донецкой народной республики. Об этом в четверг, 31 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.
Перед этим в Минобороны России докладывали об освобождении города. В ведомстве особо отметили действия южной группировки войск ВС РФ.
«В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — сказано в материале.Перед этим депутат Госдумы Андрей Колесник рассказал, что боевики будут серьезно сопротивляться после освобождения Часова Яра. Парламентарий подчеркнул, что нельзя забывать об имеющемся у врага серьезном вооружении.