ТАСС: Крупнейшая группа боевиков ВСУ за всю историю СВО уничтожена в Часовом Яре

31 июля 2025, 12:03

Фото: istockphoto/Diy13

Самая крупная группировка украинских боевиков за всю историю спецоперации уничтожена в Часовом Яре, Донецкой народной республики. Об этом в четверг, 31 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.





Перед этим в Минобороны России докладывали об освобождении города. В ведомстве особо отметили действия южной группировки войск ВС РФ.



