Зеленский сделал заявление о соглашениях с США по оружейным поставкам
Зеленский: Киев согласовал с США масштабные соглашения по вооружению
Украина согласовала с Соединенными Штатами соглашения по оружейным поставкам. Такое заявление в личном Telegram-канале сделал Владимир Зеленский.
Глава киевского режима отметил, что это «точно усилит обе наши страны», но подробностей раскрывать не стал. Украинский политик поблагодарил США за «принципиальные шаги».
«Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира», — добавил Зеленский.Перед этим стало известно, что президент США Дональд Трамп посоветовал зампреду российского Совбеза Дмитрию Медведеву быть осторожнее со словами. Таким образом республиканец отреагировал на слова Медведева о том, что Трамп ведет «игру ультиматумов», и «каждый новый ультиматум является угрозой и шагом к войне».