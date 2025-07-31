31 июля 2025, 11:32

Зеленский: Киев согласовал с США масштабные соглашения по вооружению

Владимир Зеленский

Украина согласовала с Соединенными Штатами соглашения по оружейным поставкам. Такое заявление в личном Telegram-канале сделал Владимир Зеленский.





Глава киевского режима отметил, что это «точно усилит обе наши страны», но подробностей раскрывать не стал. Украинский политик поблагодарил США за «принципиальные шаги».





«Очень ценим принципиальные шаги Америки для давления на Россию ради мира», — добавил Зеленский.

