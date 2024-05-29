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Бойцы ВСУ рассказали о судьбе ушедших на фронт добровольцами

Reuters: многие добровольцы, ушедшие ВСУ в 2022 году, уже убиты или ранены
29 мая 2024, 18:29
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Многие добровольцы, которые ушли на фронт в составе ВСУ в 2022 году, были ранены или уже лишились жизни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины.
Украинский военный Роман рассказал, что власти страны должны найти способ обеспечить возвращение с фронта сражающихся долгое время солдат. По его словам, Украина постоянно теряет мотивированных бойцов.

«Вы не можете постоянно держать одних и тех же людей на передовой», — сказал военный.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США объяснили присутствие французских военных в зоне СВО
Джонсон: французские военные стали скрываться в рядах ВСУ в зоне СВО
29 мая 2024, 19:03

Фото: istockphoto/e-crow

Французские солдаты скрывают свои знаки отличия для того, чтобы не выделяться сильно среди боевиков ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Есть уже свидетельства того, что французские военные, французские легионеры сейчас скрывают свои обычные знаки отличия на головных уборах. Это говорит о том, что они пытаются скрываться», – сказал Джонсон.

Джонсон добавил, что Франция не сможет помочь Украине повлиять на ход СВО. Украинские неонацисты терпят поражения, а российские военные будут продвигаться и дальше вглубь обороны ВСУ.

До этого главком ВСУ Александр Сырский сделал легальным посещение инструкторами из Франции украинских учебных центров. Как сообщил телеканал BFM, ссылаясь на Минобороны Франции, вопрос отправки военных инструкторов на Украину все еще на стадии проработки.

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ВСУ парализованы запретом США на удары по России, заявил командир Федоренко
Командир ВСУ Федоренко: Украина лишится помощи США из-за ударов по России
29 мая 2024, 18:45

Фото: iStock/allanswart

Украина может потерять военную помощь со стороны США, если нанесёт удары по территории России американским оружием без разрешения Вашингтона. Об этом заявил командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко в статье для американской газеты Washington Post.
Он заявил, что Украина в настоящий момент парализовала, поскольку США запретили использовать их боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. Если ВСУ воспротивятся и всё же нанесут удар, это может грозить им полной потерей военной поддержки от США. При этом у них сейчас достаточно ракет ATACMS для осуществления таких атак.

Федоренко призвал США снять ограничения на нанесение ударов по территориям России американским вооружением. Вместе с тем, он попросил у союзников больше средств ПВО и истребители F-16, которые уже давно обещают Киеву.

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#обстрел
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У ВС РФ сейчас нет задачи освобождения Харькова, заявил Пушилин
Пушилин: задача освобождения Харькова не стоит, речь идёт о санитарной зоне
29 мая 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

У России сейчас нет задачи освобождения Харькова, речь идёт исключительно о создании санитарной зоны. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, заявления президента Владимира Путина указывают на то, что такая задача в настоящее время не стоит перед российскими войсками. При этом открыт важный вопрос о том, чтобы обезопасить территорию Харьковской области.

Также он подчеркнул, что величина санитарной зоны напрямую зависит от дальности поставляемого Украине вооружения, поскольку всё должно быть пропорционально. В связи с этим, в данный момент точно неизвестно, должна ли она доходить до Киева или до Львова.

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#денис пушилин
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Подоляк назвал оптимальное количество истребителей для защиты линии фронта
Подоляк: Киеву сейчас нужно как минимум 60 западных истребителей
29 мая 2024, 18:21

Фото: iStock/TebNad

Киеву нужно как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Киеву сейчас нужно по меньшей мере 60 истребителей для контроля за линией фронта, оптимальным было бы получить 100-120 самолетов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Бельгия направит киевскому режиму 30 истребителей F-16 к 2028 году. Предположительно, первые самолеты могут поступить до конца 2024 года.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#самолёты
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США оставили за Киевом окончательное решение о ведении боевых действий с Россией
29 мая 2024, 18:11

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты оставили за Украиной принятие окончательных решений о ведении боевых действий с Россией. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит в ходе брифинга для журналистов.
Это заявление она сделала, комментируя возможность снятия ограничений на использование украинскими войсками американского оружия для нанесения ударов по России. На данный момент уже десять государств позволили Киеву обстреливать территории России поставленным ими оружием.

Она подчеркнула, что политика США остаётся неизменной. Как и ранее Вашингтон оставляет за Киевом право самостоятельно принять решение о действиях на фронте, поскольку «это в конечном счёте война Украины».

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#сша
#украина
#россия
#политика
#спецоперация
#конфликт
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Стало известно о побеге украинских пограничников при наступлении ВС РФ
Офицер Дэвис: пограничники ВСУ бежали при наступлении ВС РФ под Харьковом
29 мая 2024, 17:28

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинские пограничники сбежали во время наступления российской армии под Харьковом. Об этом сообщил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.
Он уточнил, что российские войска на северном направлении прорвали фронт и начали продвигаться вглубь территории Украины. Как только ВС РФ приступили к наступлению, украинские пограничники просто бежали, даже не попытавшись вступить в бой.

Дэвис указал на то, что такое быстрое обрушение украинской обороны говорит о том, что укрепления, о строительстве которых несколько месяцев говорил Зеленский, не были вырыты должным образом. Украинские войска были быстро выбиты из них.

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#всу
#вс рф
#харьков
#пограничники
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Офис Зеленского выступил с неожиданным заявлением об армии России
Подоляк: Российская армия имеет абсолютное преимущество по боеприпасам
29 мая 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Российские войска в настоящее время имеют в зоне проведения специальной военной операции подавляющее преимущество «по снарядам, ракетам и так далее». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Об этом он сообщил в интервью информационному агентству Bloomberg. По словам киевского чиновника, для защты фронта Украине в ближайшее время необходимо по меньшей мере 60 западных боевых самолётов. Кроме того, подчеркнул Подоляк, Киев должен иметь возможность наносить удары по российской территории.

Советник главы офиса Зеленского также подчеркнул, что необходимо «положить конец» доминированию в воздухе российской тактической авиации. В противном случае, считает Подоляк, «эта оборонительная война» будет очень долгой и сложной.

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#война
#интервью
#киев
#украина
#авиация
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В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации
WP: командир ВСУ считает, что Украине не хватит людей для 2-й волны мобилизации
29 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации. Об этом он написал в статье для американской газеты Washington Post.
«У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации», — отметил он.

Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

Ранее сообщалось, что российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#всу
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Стало известно, что НАТО сделает с Украиной
Журналист Боуз: НАТО бросит Украину, а Россия будет её соседом
29 мая 2024, 17:17

Фото: iStock/Diy13

Запад отбросит и забудет Украину, как только она перестанет быть для него удобным инструментом. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.
По его словам, Украина является всего лишь удобным плацдармом, лабораторией для натовского оружия и источником «человеческих ресурсов» в неудавшейся прокси-войне. Он убеждён, что западные элиты откажутся от Киева вскоре после того, как его использование будет исчерпано. Россия же останется соседом Украины, подчеркнул Боуз.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия могла бы договориться с Украиной. Но это невозможно, поскольку киевское руководство руководствуется командами своих союзников, а не национальными интересами.

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#россия
#нато
#политика
#конфликт
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