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Многие добровольцы, которые ушли на фронт в составе ВСУ в 2022 году, были ранены или уже лишились жизни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины.
Украинский военный Роман рассказал, что власти страны должны найти способ обеспечить возвращение с фронта сражающихся долгое время солдат. По его словам, Украина постоянно теряет мотивированных бойцов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Вы не можете постоянно держать одних и тех же людей на передовой», — сказал военный.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова