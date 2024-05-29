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Киеву нужно как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Киеву сейчас нужно по меньшей мере 60 истребителей для контроля за линией фронта, оптимальным было бы получить 100-120 самолетов», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Бельгия направит киевскому режиму 30 истребителей F-16 к 2028 году. Предположительно, первые самолеты могут поступить до конца 2024 года.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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