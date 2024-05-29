В ВСУ заявили, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации

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Командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко заявил, что у Украины не хватит людей для второй волны мобилизации. Об этом он написал в статье для американской газеты Washington Post.
«У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации», — отметил он.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Ранее сообщалось, что российские военные наносят удары по ВСУ у Старомайорского и Урожайного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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