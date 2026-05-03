Более 330 беспилотников пытались атаковать российские регионы этой ночью

03 мая 2026, 07:50

Система ПВО сбила 334 беспилотника ВСУ над 16 регионами России за ночь

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 334 вражеских БПЛА самолетного типа над 16 регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.