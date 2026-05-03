Более 330 беспилотников пытались атаковать российские регионы этой ночью
В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 334 вражеских БПЛА самолетного типа над 16 регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, целями противника стали Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области, а также Московский регион и Республика Крым.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: