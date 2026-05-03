В Шереметьево, Внуково и еще трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
В Шереметьево, Внуково, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Они действуют в ночь на 3 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Согласно материалу, воздушное пространство также закрыли над гаванями Костромы и Пскова. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, что в Ленинградской области с вечера 2 мая действует режим беспилотной опасности. Губернатор региона Александр Дрозденко предупреждал в своем Telegram-канале, что местные жители могут столкнуться в этот период с понижением скорости мобильного интернета.
При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал на платформе MAX, что после полуночи пришлось отражать очередную атаку БПЛА ВСУ. Силы ПВО Минобороны успешно сбили дрон, летевший в сторону российской столицы.
