В Шереметьево, Внуково и еще трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Фото: iStock/Chalabala

В Шереметьево, Внуково, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Они действуют в ночь на 3 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.



Согласно материалу, воздушное пространство также закрыли над гаванями Костромы и Пскова. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, что в Ленинградской области с вечера 2 мая действует режим беспилотной опасности. Губернатор региона Александр Дрозденко предупреждал в своем Telegram-канале, что местные жители могут столкнуться в этот период с понижением скорости мобильного интернета.

При этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщал на платформе MAX, что после полуночи пришлось отражать очередную атаку БПЛА ВСУ. Силы ПВО Минобороны успешно сбили дрон, летевший в сторону российской столицы.

Мария Моисеева

