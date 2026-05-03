SHOT: Украинские дроны попытались атаковать Санкт-Петербург

В ночь на 3 мая украинские дроны попытались атаковать Санкт-Петербург. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.



В материале подчеркивается, что жители разных городов Ленинградской области слышали характерный звук пролёта беспилотников в сторону Северной столицы, который издают БПЛА, опустившиеся на достаточно низкую высоту.

Предварительно, в некоторых местах прогремели взрывы. Официальная информация о случившемся пока не поступала, сведений о пострадавших или разрушениях также нет.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Ленобласти со вчерашнего вечера действует режим беспилотной опасности. Пресс-служба Росавиации сообщила в 02:20 (мск), что в аэропорту Пулково вводятся временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

