Более 35 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы на фоне атаки БПЛА
Московские аэропорты отменили и задержали более 35 рейсов на фоне атаки беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-табло.
Согласно информации по состоянию на 20:19 мск, в Шереметьево задержали 21 рейс, один рейс отменили; в Домодедово задержали девять рейсов, два отменили; в аэропорту Внуково задержали 4 рейса.
При этом отмечается, что в Жуковском изменений в расписании не зафиксировали.
Причиной сбоев в авиасообщении стали действия системы противовоздушной обороны (ПВО). Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в небе над столицей сбили девять украинских беспилотников.
В 20:20 мск Росавиация ввела временные ограничения на прилёты и вылеты воздушных судов в аэропорту Шереметьево. Рейсы перенаправлялись в запасные аэропорты либо ожидали разрешения на вылет.
На месте работают службы обеспечения безопасности и авиадиспетчерские органы. Ситуация находится под контролем.
Читайте также: