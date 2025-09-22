Собянин раскрыл количество сбитых на подлёте к Москве дронов
Собянин: средства ПВО сбили семь пытавшихся атаковать Москву дронов
Средства ПВО сбили семь беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что в городе отражается атака дронов. В связи с этим, во всех московских аэропортах ввели план «Ковёр», что привело к задержке рейсов. Прибывающие в столицу самолёты разворачивались.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах», – написал Собянин.Вечером 22 сентября очевидцы сообщали о взрывах, которые слышали в центре и на юге столицы. Также местные жители публиковали фото с полосами в небе от работы ПВО.