Собянин раскрыл количество сбитых на подлёте к Москве дронов

22 сентября 2025, 19:59

Собянин: средства ПВО сбили семь пытавшихся атаковать Москву дронов

Фото: iStock/Naypong

Средства ПВО сбили семь беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





Ранее сообщалось, что в городе отражается атака дронов. В связи с этим, во всех московских аэропортах ввели план «Ковёр», что привело к задержке рейсов. Прибывающие в столицу самолёты разворачивались.





«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь беспилотных средств, атаковавших Москву. По предварительной информации, повреждений нет. Экстренные службы работают на местах», – написал Собянин.