Дроны пытаются атаковать Москву, работает ПВО

22 сентября 2025, 19:32

ПВО Минобороны отражает атаку беспилотников на Москву, сообщил Собянин

Фото: iStock/Terry Papoulias

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отражают атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.





Ранее жители нескольких округов столицы, а также очевидцы из Нахабино и Зеленограда сообщали в соцсетях о взрывах. Больше всего прилётов зафиксировано на юге Москвы.



Также известно, что часть рейсов, направлявшихся в столичный регион, разворачиваются.



Как сообщил Собянин, на местах работают все экстренные службы.





