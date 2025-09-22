Дроны пытаются атаковать Москву, работает ПВО
ПВО Минобороны отражает атаку беспилотников на Москву, сообщил Собянин
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России отражают атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Ранее жители нескольких округов столицы, а также очевидцы из Нахабино и Зеленограда сообщали в соцсетях о взрывах. Больше всего прилётов зафиксировано на юге Москвы.
Также известно, что часть рейсов, направлявшихся в столичный регион, разворачиваются.
Как сообщил Собянин, на местах работают все экстренные службы.
«ПВО Минобороны отражается атака беспилотных средств, атаковавших Москву. На местах работают все экстренные службы», – написал мэр столицы.