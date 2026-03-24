Более 500 бомб замаскировали под стельки для подрыва бойцов СВО
Сотрудники ФСБ задержали иностранца, который перевозил более 500 самодельных взрывных устройств, предназначенных для совершения терактов в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
31-летний мужчина был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки средств поражения из Польши транзитом через Белоруссию. В Москве он получил в транспортной компании посылку с 504 взрывными устройствами, замаскированными под стельки с подогревом. Их планировалось отправить в воинские части под видом гуманитарной помощи.
На опубликованных кадрах видно, как из автомобиля изымают картонные коробки с незаконным содержимым. Мощность каждого СВУ составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. При подключении к источнику питания происходит детонация, предназначенная для отрыва части конечности военнослужащего. Задержанный пояснил, что занимается грузоперевозками и доставил заказ по просьбе одного из клиентов.
