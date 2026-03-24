Более 500 бомб замаскировали под стельки для подрыва бойцов СВО

24 марта 2026, 11:05

ФСБ задержала иностранца с 504 заминированными стельками против бойцов СВО

Сотрудники ФСБ задержали иностранца, который перевозил более 500 самодельных взрывных устройств, предназначенных для совершения терактов в зоне спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.