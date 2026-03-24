«Проверить на прочность»: раскрыта причина массированной атаки БПЛА на Ленобласть
Военэксперт Иванников: БПЛА ВСУ могут храниться на каждой военной базе НАТО
Массированную атаку дронов на Ленинградскую область провели в интересах Эстонии и подразделений НАТО, которые там размещены, чтобы проверить воздушное пространство региона на прочность. Так считает советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его словам, в прошлые годы система ПВО Ленинградской области была одной из самых лучших в России, а произошедшая в ночь на 22 марта атака показала, что на сегодняшний день воздушная оборона успешно справилась с поставленными задачами.
«Сегодняшнее взаимодействие эстонских спецслужб со спецслужбами Великобритании способствует инициации такой военной акции, как атака БПЛА», — сказал Иванников в беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Он уточнил, что результаты атак БПЛА внимательно изучаются специалистами из Великобритании и НАТО, которые делают необходимые выводы и принимают дальнейшие решения исходя из подведенных итогов.
Эксперт не исключил, что на территориях Финляндии и Швеции существуют не только службы радиоразведки, но и те, которые организуют атаки беспилотников на территории России. По сути, на каждой военной базе НАТО могут храниться дроны и производиться их обслуживание и сборка, заключил Иванников.