Жительница Севастополя ищет пропавшего в районе взрыва дома кота по кличке Зевс
Жительница Севастополя Ирина ищет своего кота по кличке Зевс, который пропал после взрыва в соседнем доме. Об этом пишет РИА Новости.
В ночь на вторник губернатор города Михаил Развожаев сообщил о трагическом инциденте, в результате которого погибли двое людей, а восемь получили ранения. Взрыв повредил несколько жилых домов, рядом с местом происшествия организовали пункт временного размещения. Ирина живет в доме напротив пострадавшего.
«Мы быстро уехали и не пострадали, но не смогли забрать кота. Он или сбежал, или спрятался», — рассказала она.
Кот Зевс породы мейн-кун имеет рыжий окрас. Женщина надеется, что любимец вскоре вернется домой.