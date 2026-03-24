Жительница Севастополя ищет пропавшего в районе взрыва дома кота по кличке Зевс

24 марта 2026, 10:47

Жительница Севастополя Ирина ищет своего кота по кличке Зевс, который пропал после взрыва в соседнем доме. Об этом пишет РИА Новости.





В ночь на вторник губернатор города Михаил Развожаев сообщил о трагическом инциденте, в результате которого погибли двое людей, а восемь получили ранения. Взрыв повредил несколько жилых домов, рядом с местом происшествия организовали пункт временного размещения. Ирина живет в доме напротив пострадавшего.





«Мы быстро уехали и не пострадали, но не смогли забрать кота. Он или сбежал, или спрятался», — рассказала она.