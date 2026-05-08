Более 70 наград вручили в деревне Алёхново ветеранам спецоперации и волонтёрам
В деревне Алёхново под Истрой торжественно наградили комиссованных по ранению бойцов спецоперации и волонтёров группы «Поможем нашим». Военнослужащие и представители Фонда «Путь Жизни» вручили более 70 наград за вклад в проведение СВО, сбор и передачу гуманитарной помощи на фронт.
Церемония началась с возложения цветов к памятнику неизвестным бойцам, павшим в 1941 году. В ней участвовали более 200 человек. Волонтёры, юнармейцы, ветераны боевых действий и священнослужители прошли шествием и почтили память погибших.
Затем на берегу Истринского водохранилища были вручены ведомственные медали «За отвагу», «Патриоты России», «Волонтёры России» и «За помощь фронту». Ветеран боевых действий Сергей Каргин постоянно возит гуманитарную помощь на передовую.
«Сегодня я отдал дань погибшим в Великой Отечественной войне и в этот же день получил награду от гражданского фонда. Это знак того, что я работаю в правильном направлении. Помощь людей, которые собирают вещи бойцам, очень важна. Это внимание, теплота и забота. Бойцы чувствуют поддержку», – подчеркнул Каргин.
Организатор мероприятия, руководитель истринской волонтёрской группы «Поможем нашим» Елена Фролова отметила, что без помощи волонтёров, поддержки Бужаровского Дома культуры и Фонда провести награждение было бы сложно.
«В течение трёх лет мы помогаем фронту, и было большое желание отметить всех, кто в этом активно участвует, чтобы их награды служили примером», – сказала Фролова.В завершение церемонии воспитанники Бужаровского ДК выступили с концертом.