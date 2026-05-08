Воробьёв вместе с детьми и бойцами СВО возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с сыновьями, участниками спецоперации и их детьми возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову у стен Кремля.
В преддверии Дня Победы собравшиеся почтил память героев Великой Отечественной войны.
«Для нас это добрая традиция. Многие из ребят в Александровском саду впервые, кто-то уже бывал со школой, и это очень приятно. Мы чтим память наших героев и нашу историю. Этот великий день со слезами на глазах, но с большой гордостью и любовью к нашей родной стране, к нашим дедам и прадедам. Завтра мы будем отмечать День Победы. Очень важно, чтобы наши дети и дети наших детей тоже знали, что такое Великая Победа, что значит 9 Мая для каждой семьи. Мы гордимся нашими предками», – сказал Воробьёв.
Девятиклассник из Долгопрудного Иван Граб впервые участвовал в возложении у стен Кремля. Он пришёл с отцом-героем СВО. Для него он не просто близкий человек, а главный жизненный ориентир.
«Я горжусь своим отцом. Он — настоящий герой, очень сильный человек, который каждый день приближает нашу общую победу. Я хочу вырасти таким же мужественным. Друзья и одноклассники знают, кто мой папа, и разделяют эту гордость. День Победы – особенный праздник. Считаю, что обязательно нужно рассказывать о событиях Великой Отечественной войны. Это важнейшая часть нашей истории, которую должен знать каждый», – сказал Иван.
Виктория Князькина пришла с двумя детьми. Её муж на фронте с 2022 года. Сама женщина – бывшая военнослужащая, сейчас в запасе. Она помогает в госпиталях, организует сбор гуманитарной помощи в разных городах Подмосковья, лично доставляет грузы на передовую.
«2 мая мы отвозили гуманитарный груз, а в прошлом году доставили бойцам домашние пирожки и освящённые пасхальные куличи. Я вожу ребятам всё необходимое – от раций и маскировочных сетей до детских писем. Эти весточки из дома для бойцов значат очень много. Муж присылал фотографии блиндажей, где стены обклеены рисунками из детсадов и школ. Ребятам важно знать, что их ждут, что они защищают мирное небо ради будущего своих детей. У нас шестеро детей, и все они очень гордятся папой», – поделилась Виктория.
Андрей Воробьёв подчеркнул особую роль женщин.
«В вашем лице мы видим огромную, сплочённую армию поддержки. Это и врачи, и медсёстры, и все те, кто сегодня выполняет самые трудные задачи. В Подмосковье очень много таких неравнодушных людей, и вы – яркий тому пример», – сказал губернатор.
Сергей Михайлов служил в спецназе, прошёл горячие точки, получил тяжёлое ранение. Стал участником образовательной программы «Герои Подмосковья». Завершив обучение, начал работать в управляющей компании в Королёве. Сергей также возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Московской области.
«Обучение было очень интересным: четыре модуля, стажировка у наставников и защита дипломной работы перед комиссией. Я получил большой объём знаний о том, как устроено государственное и муниципальное управление», – рассказал Михайлов.Как руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Королёве он помогает бойцам, которые возвращаются домой, адаптироваться к гражданской жизни. Ассоциация организует много встреч и мероприятий.