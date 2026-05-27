Из Раменского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи

27 мая 2026, 18:40

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском завершилась очередная волна сбора гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Студенты и преподаватели Гжельского государственного университета вместе с неравнодушными жителями приносили необходимые вещи и продукты в пункты приёма.

«Собранные грузы отправили в ресурсный центр Одинцовского городского округа. Туда свозили всю гуманитарную помощь, которую затем направят участникам СВО, их семьям, жителям приграничных областей и воссоединённых территорий. Сбор и отправку организовали Раменский штаб «Волонтёры Подмосковья», «серебряные» волонтёры штаба и активисты «Молодой Гвардии Единой России», – рассказали в пресс-службе.