Из Раменского округа отправили очередную партию гуманитарной помощи
В Раменском завершилась очередная волна сбора гуманитарной помощи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Студенты и преподаватели Гжельского государственного университета вместе с неравнодушными жителями приносили необходимые вещи и продукты в пункты приёма.
«Собранные грузы отправили в ресурсный центр Одинцовского городского округа. Туда свозили всю гуманитарную помощь, которую затем направят участникам СВО, их семьям, жителям приграничных областей и воссоединённых территорий. Сбор и отправку организовали Раменский штаб «Волонтёры Подмосковья», «серебряные» волонтёры штаба и активисты «Молодой Гвардии Единой России», – рассказали в пресс-службе.
Благодаря слаженной работе всех участников помощь собрали и отправили в срок.