Более двух тысяч подарков отправил российским бойцам школьник из Саратовской области

Фото: istockphoto/zim286
Семья Сергея Усольцева из города Балашов в Саратовской области активно помогает российским бойцам в зоне спецоперации. Сам Серёжа — полноправный участник этой небольшой гуманитарной миссии в рамках одной семьи, так как лично отправил в зону СВО уже более двух тысяч подарков.
Началось всё довольно обычно, хотя и несколько неожиданно, сообщает телеграм-канал SHOT. Перед отправкой очередной партии гуманитарной помощи Серёжа захотел сделать что-то особенное для своего дяди на передовой и отправил ему ложку, на которой выгравировал его позывной.
Такой уникальный и полезный в быту подарок понравился многим сослуживцам родственника мальчика, и они тоже захотели получить сувенир от школьника. Теперь Сергей принимает заказы со всех концов страны. Он уже отправил бойцам в зону СВО более двух тысяч ложек.
Самой запоминающейся для Серёжи стала история с подарком для солдата с позывным Иваныч. Он погиб на боевом задании, так и не успев получить долгожданный сувенир. Ложку с позывным отца передали его двухлетней дочери, в память о самом родном русском солдате, который её защищал.
Семье Усольцевых в их волонтёрской деятельности помогает региональное отделение «Народного фронта».
Читайте также:
Бойцам СВО отправили из Подольска 7 тыс. пасхальных куличей и 350 кг конфет
На подмосковной акции «День добрых дел» собрали 20 тонн гуманитарных грузов
В Подмосковье действует около 30 мер поддержки участников СВО и их семей
Такой уникальный и полезный в быту подарок понравился многим сослуживцам родственника мальчика, и они тоже захотели получить сувенир от школьника. Теперь Сергей принимает заказы со всех концов страны. Он уже отправил бойцам в зону СВО более двух тысяч ложек.
Самой запоминающейся для Серёжи стала история с подарком для солдата с позывным Иваныч. Он погиб на боевом задании, так и не успев получить долгожданный сувенир. Ложку с позывным отца передали его двухлетней дочери, в память о самом родном русском солдате, который её защищал.
Семье Усольцевых в их волонтёрской деятельности помогает региональное отделение «Народного фронта».
Читайте также:
Бойцам СВО отправили из Подольска 7 тыс. пасхальных куличей и 350 кг конфет
На подмосковной акции «День добрых дел» собрали 20 тонн гуманитарных грузов
В Подмосковье действует около 30 мер поддержки участников СВО и их семей
Александр Бойцов