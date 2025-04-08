В Подмосковье действует около 30 мер поддержки участников СВО и их семей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье работает 29 мер поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв по итогам рабочей встречи в Кремле с Владимиром Путиным. Он доложил президенту о том, как растёт и развивается Подмосковье, рассказал о приоритетных проектах.
«Тема номер один для нас – поддержка бойцов и их семей. У нас в Подмосковье действует 29 различных мер поддержки. Это выплаты, льготы, социальные услуги. Через региональное отделение госфонда «Защитники Отечества», созданного по поручению президента для помощи ветеранам, за два года прошло уже 18 тыс. человек», – написал губернатор в своём телеграм-канале.От добавил, что в эту деятельность вовлечены волонтёры, которые работают в центрах поддержки участников СВО и их семей. Вместе с неравнодушными жителями они также собирают для бойцов гуманитарную помощь.
«Отдельное внимание – проекту «Время героев». Мы запустили его региональное продолжение «Герои Подмосковья», чтобы помочь бойцам реализовать себя на государственной и муниципальной службе», – добавил Воробьёв.Ещё одной важной темой, о которой глава региона доложил президенту, – реабилитация после СВО.
«В Подмосковье работает три центра – «Ясенки» в Подольске, «Протэкс-центр» в Коломне, а с декабря – центр Мещерякова в Сергиевом Посаде для тех, кто потерял зрение или слух. Пока это единственный в России центр, где реабилитацию и обучение проходят слепоглухие», – отметил губернатор.Он пообещал продолжить работу в этом направлении, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, получал её своевременно и в полном объеме. По оценке губернатора, многое стало возможным благодаря поддержке главы государства и правительства России.
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Лора Луганская