Более тысячи единиц бронетехники в зоне спецоперации оборудовали защитой от дронов

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В прошлом году специалисты материально-технического обеспечения оснастили 1,3 тысячи единиц бронетехники в зоне СВО защитой от дронов, сообщает Минобороны РФ.
Как поясняют в ведомстве, установленные системы существенно повысили защищенность техники.
Кроме этого, с помощью расширения производственной базы специалисты начали ремонтировать ДВС, газотурбинные двигатели, бортовые КПП, а также прочие узлы и агрегаты бронемашин.
На сегодняшний день удалось восстановить уже свыше 1,8 тысячи единиц изделий. Так, за 2023 год по номенклатуре органов МТО в ВС РФ передали более 40 тысяч вооружений и техники.
Помимо этого, свыше 64 тысяч единиц прошли ремонтные работы. Также было завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Все это поможет бесперебойно снабжать войска ракетами и боеприпасами.
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Кроме этого, с помощью расширения производственной базы специалисты начали ремонтировать ДВС, газотурбинные двигатели, бортовые КПП, а также прочие узлы и агрегаты бронемашин.
На сегодняшний день удалось восстановить уже свыше 1,8 тысячи единиц изделий. Так, за 2023 год по номенклатуре органов МТО в ВС РФ передали более 40 тысяч вооружений и техники.
Помимо этого, свыше 64 тысяч единиц прошли ремонтные работы. Также было завершено строительство 11 хранилищ и одной погрузочно-разгрузочной площадки. Все это поможет бесперебойно снабжать войска ракетами и боеприпасами.
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Алёна Самарева