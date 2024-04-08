Правительство РФ уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны

Добровольцы в составе Росгвардии будут получать те же льготы, что и добровольческие формирования Минобороны. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В сообщении правительства говорится о том, что льготы и меры поддержки для граждан, которые вступили в добровольческие формирования Росгвардии, будут такими же, как и для добровольцев в составе Минобороны. По информации источника, речь идет о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периода пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и стаж работы, а также предоставлении вещевого имущества.
Ранее сообщалось, что единовременные выплаты добровольцам, которые связаны с ущербом жизни и здоровью в результате участия в боевых действиях, больше не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого пособия на детей.
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