Правительство РФ уравняло в льготах добровольцев Росгвардии и Минобороны

В понедельник 8 апреля состоится Солнечное затмение в Овне. И закончится коридор затмений, который начался 25 марта.

В этот день и в течение недели надо преодолевать трудности настойчиво и последовательно. Активные действия и напористое поведение, желательно чередовать с терпением. Надо уметь выждать подходящий момент, рассказала





Хорошо отпустить прошлое и радоваться настоящему. Важно прислушаться к себе и найти время для самопознания и самосовершенствования. Для того, чтобы воплотить в жизнь новые начинания, важно понять себя и свои желания. Также нужно избегать капризов и эгоистичного поведения. В общении необходимо проявить приветливость и понимание. Лучше считаться с партнёрами и с деловыми, и в личном общении.





В вопросах любви, с одной стороны, желательно вести себя энергично и страстно. Восхищаться друг другом. Спонтанность, романтика и энтузиазм приветствуются. С другой стороны — надо брать ответственность друг за друга и серьёзно друг к другу относиться. Страстность и романтичность, но при этом ответственность — потребуется именно такой баланс.





Особые рекомендации для каждого знака зодиака





появляется выносливость и смелость. Он будет находчивым и в тоже время осмотрительным и осторожным.





нужно быть тактичным в деловой сфере. В любви важно открыто выражать свои чувства и демонстрировать свои лучше качества.





надо проявить свои творческие способности. Поможет терпение и усердие.





ждёт удача. Он станет счастливее. У него будет много поводов для радости.





Дляважно общаться с близкими людьми. Они его поддержат и подарят много теплых и приятных эмоций.





надо пользоваться моментом и внимательно присмотреться к открывающимся новым возможностям.





будут испытывать интенсивные чувства. На этой неделе очень важна сфера любви.





желательно соизмерить свои планы на будущее с реальным положением дел. Ему важно беречь свою репутацию и авторитет.





надо контролировать свои чувства и не допускать капризность. Ему нужно обязательно встретиться с любимыми людьми и отдохнуть.





важно быть среди единомышленников и друзей. Полезно обмениваться мнением и идеями.





надо проявить инициативу и активность. Он сможет себя творчески выразить и открыть в себе новый талант.





благодаря свой воле и решительности придут к успеху. Они накопили много сил и энергии.



