Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ

Отмечается, что газета ссылается на украинских чиновников, которые сообщили о том, что нынешний ущерб оценивается как более весомый, чем был в зимний период 2022-2023 годов.Они не предоставили точных данных о масштабах ущерба, однако подчеркнули, что некоторые из электростанций, включая объекты в Харьковской области, были уничтожены полностью.



