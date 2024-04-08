Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при атаке на ВСУ

Фото: РИА Новости/ Станислав Красильников
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» во время атаки на ВСУ использовали тактику «огневой карусели». Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что по данной тактике происходит непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. По информации военного ведомства, удары по украинской армии наносили расчеты РСЗО 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».
Благодаря успешной атаке российским солдатам удалось уничтожить замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.
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Благодаря успешной атаке российским солдатам удалось уничтожить замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили аэродром Долгинцево, который находится в Криворожской области Украины.
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Екатерина Коршунова