В ЕС допустили скорое завершение работы над использованием активов России

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение о том, что страны ЕС скоро завершат подготовку к использованию замороженных активов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его высказывания на заседании Совета ЕС в Брюсселе.
В ходе заседания глава евродипломатии отметил, что государства достигли политического соглашения о завершении работ по использованию российских активов. Он уточнил, что это соглашение основано на предложении, представленном в декабре, и акцентируется на возможности использования доходов.
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Артем Кузьмин