«Божьим словом»: российский боец уговорил сдаться двух солдат ВСУ
Бойцы ВСУ сдались в плен российскому солдату без единого выстрела
Российский военнослужащий с позывным «Росомаха» рассказал РИА «Новости», что его сослуживец убедил двух бойцов ВСУ из 142-й бригады добровольно сдаться в плен без единого выстрела.
Инцидент произошел при продвижении к Малиновке в ДНР. Солдат действовал «божьим словом», убедив украинских военных сложить оружие, чтобы сохранить жизни и вернуться к семьям.
Ранее другой российский солдат уговорил сдаться 13 военных ВСУ в Курахово.
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