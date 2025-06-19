«Божьим словом»: российский боец уговорил сдаться двух солдат ВСУ

Бойцы ВСУ сдались в плен российскому солдату без единого выстрела
Фото: iStock / Gennadiy Kravchenko

Российский военнослужащий с позывным «Росомаха» рассказал РИА «Новости», что его сослуживец убедил двух бойцов ВСУ из 142-й бригады добровольно сдаться в плен без единого выстрела.



Инцидент произошел при продвижении к Малиновке в ДНР. Солдат действовал «божьим словом», убедив украинских военных сложить оружие, чтобы сохранить жизни и вернуться к семьям.

Ранее другой российский солдат уговорил сдаться 13 военных ВСУ в Курахово.

Виктория Иванченко

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