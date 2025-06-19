«Божьим словом»: российский боец уговорил сдаться двух солдат ВСУ

19 июня 2025, 11:47

Бойцы ВСУ сдались в плен российскому солдату без единого выстрела

Фото: iStock / Gennadiy Kravchenko

Российский военнослужащий с позывным «Росомаха» рассказал РИА «Новости», что его сослуживец убедил двух бойцов ВСУ из 142-й бригады добровольно сдаться в плен без единого выстрела.