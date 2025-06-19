В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тысяч тел военных

19 июня 2025, 11:04

Mash: 10 тысяч тел солдат ВСУ находятся в моргах Ростова, Курска и Белгорода

Фото: iStock/caltili

В моргах Ростова, Курска и Белгорода в настоящее время находятся не менее 10 тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные приводит Mash в Telegram-канале.