В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тысяч тел военных
В моргах Ростова, Курска и Белгорода в настоящее время находятся не менее 10 тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные приводит Mash в Telegram-канале.
Тела украинских бойцов проходят процедуры опознания и экспертизы, а также согласование дат и мест для обмена. Представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что в случае, если тело можно опознать сразу, процесс передачи может занять около полугода. Если же имеются только фрагменты для опознания, то процедура может затянуться до года.
Ситуация с потерями среди ВСУ продолжает ухудшаться из-за активного наступления российских войск, что приводит к тому, что украинская сторона не успевает забирать погибших с территории боевых действий.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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