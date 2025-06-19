«Плевок обществу»: Бородин потребовал, чтобы ставшие гражданами России Лорак и Ревва высказались об СВО
Бородин призвал ставших гражданами России Лорак и Ревву высказаться об СВО
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин осудил предоставление российского гражданства певице Ани Лорак. В своем телеграм-канале он назвал это решение «плевком обществу», поскольку артистка не обозначала позицию относительно спецоперации.
То же самое он сказал о ее коллеге по цеху Александре Ревве, официально ставшим гражданином России в этом году.
«Еще один плевок нашему обществу. Ждем от Лорак, Реввы и Лолиты официально на всю страну высказывания по поводу специальной военной операции», — заявил политик.Он также напомнил, что исполнительница украинского происхождения получила российский паспорт 9 июня.
Известно, что после начала СВО Ани Лорак внезапно исчезла из медиапространства. Спустя год она возобновила выступления. Тогда ее публично поддержали звезды отечественного шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова.