БПЛА ВСУ атаковали Волгоградскую область

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Дроны ВСУ атаковали Калачевский район Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его слова приводит администрация региона в Telegram-канале.
«Сегодня ночью, 21 марта, киевским режимом была осуществлена попытка массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Калачевский район Волгоградской области. Дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ перехватили и нейтрализовали БПЛА», — рассказал Бочаров.
По его словам, в результате вражеской атаки никто не пострадал. При этом незначительные повреждения получила хозяйственная постройка одного частного дома.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — в Волгоградской области.
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Элина Позднякова