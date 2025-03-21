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ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже. Огонь виден за десятки километров

Mash: ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже
Фото: iStock/Yauhen Akulich

Фото: iStock/Yauhen Akulich

Украинская армия атаковала газоизмерительную станцию в Судже, пламя от которой видно за десятки километров. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атаковали газоизмерительную станцию "Суджа". Через которую газ шел в Европу», — пишут в telegram—канале.

На месте происшествия начался пожар. Пламя видно за десяток километров на границе с Сумской областью.

Ранее стало известно, что во время переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов РФ и Украины по объектам энергетики. После этого ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.

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Захарова: Украина нарушила предложенные США условия по прекращению огня с РФ
21 марта 2025, 00:57

Фото: iStock/Alex Kochev

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина уже нарушила предложенные США условия по прекращению огня. Об этом дипломат заявила в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
«Это перемирие, которое было предложено президентом США, уже нарушено со стороны киевского режима. Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем?» — высказалась Захарова.

Напомним, что в ходе переговоров американского президента Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов России и Украины по энергетической отрасли. Спустя несколько часов беспилотники ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.

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Стало известно, зачем США понадобилась ЗАЭС
FT: планы США по ЗАЭС связаны с планами по добыче редкоземельных металлов
20 марта 2025, 22:54

Фото: istockphoto/rarrarorro

Желание Вашингтона контролировать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) связано с планами по добыче редкоземельных ископаемых. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников.
«Администрация (президента США Дональда) Трампа может попытаться использовать АЭС для добычи редких и критически важных минералов, которыми владеет Украина», — сказано в материале.
ЗАЭС перешла под российский контроль в начале марта 2022 года вместе с Энергодаром. Запорожская область стала субъектом РФ в результате сентябрьского референдума 2022 года. Киевский режим не согласился с итогами голосования и продолжил обстрелы указанной территории.

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Генерал предположил принадлежность атаковавшего Энгельс дрона ВСУ
Генерал Липовой: сбитый в Энгельсе неизвестный БПЛА ВСУ мог быть новинкой НАТО
20 марта 2025, 21:45

Фото: istockphoto/bbsferrari

Сбитый в Энгельсе под Саратовом неопознанный украинский дрон мог быть натовской новинкой. Об этом пишет портал NEWS.ru, ссылаясь на генерал-майора авиации Сергея Липового.
«Неизвестный тип дронов может быть доработанным из тех, что уже были, или же абсолютно новый тип, который поступил ВСУ. Украина сейчас используется как полигон для испытания всех видов оружия, которое НАТО либо запустило, либо планирует запустить на вооружение», — прокомментировал собеседник.
Офицер подчеркнул, что неопознанный беспилотник мог быть опытным образцом. По словам Липового, каждый дрон обладает своими минусами и плюсами. Липовой считает, что альянс дает ВСУ много разных дронов, рассчитывая на то, что хотя бы один аппарат преодолеет ПВО России и поразит цель.

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Глава Евросовета высказался о перемирии на Украине
Глава Евросовета Кошта: перемирие станет стратегической ошибкой
20 марта 2025, 21:25

Фото: istockphoto/butenkow

Временное прекращение огня на Украине станет стратегической ошибкой, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Его цитирует RTP. Политик, по его словам, ценит американские усилия для переговоров, а Москва якобы не соблюдает обязательств.
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — произнес Кошта.
Однако, со слов главы Евросовета, перемирие для того, чтобы российская сторона реорганизовалась, было бы ошибкой. Перед этим Кошта призвал европейские государства не недооценивать угрозу, якобы исходящую от РФ.

Страны НАТО и ЕС стали оказывать Киеву всяческую поддержку на фоне российской спецоперации.

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В составе российской делегации на переговорах с США не будет представителей МИД
20 марта 2025, 21:08

Фото: istockphoto/ser-alim

В состав российской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии 24 марта не войдут представители МИД. Об этом заявила ТАСС официальный представитель министерства Мария Захарова.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала она.
Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков проинформировал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по конфликту на Украине пройдут в грядущий понедельник, 24 марта.

Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля. Специалисты отмечали, что диалог проходил в позитивном ключе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия и США стали лучше слышать друг друга.

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