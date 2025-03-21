ВСУ атаковали газоизмерительную станцию в Судже. Огонь виден за десятки километров

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Украинская армия атаковала газоизмерительную станцию в Судже, пламя от которой видно за десятки километров. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ атаковали газоизмерительную станцию "Суджа". Через которую газ шел в Европу», — пишут в telegram—канале.
На месте происшествия начался пожар. Пламя видно за десяток километров на границе с Сумской областью.
Ранее стало известно, что во время переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была достигнута договоренность о взаимном прекращении ударов РФ и Украины по объектам энергетики. После этого ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кавказская» в Краснодарском крае.
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