Украинские беспилотники атакуют волгоградский аэродром Мариновка

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Аэродром Мариновка в Волгоградской области атакуют украинские беспилотники. Об этом сообщает Mash.
«ВСУ пытаются атаковать аэродром Мариновка в Волгоградской области», — пишут в telegram—канале.
Местные жители рассказывают о 5—6 взрывах в небе над Калачевским районом. Ранее стало известно, что в сторону Волгоградской области летит порядка 15 беспилотников. В их число вошло два реактивных БПЛА.
Также известно об ударе украинских военных по газоизмерительной станции в Судже Курской области. Пламя с места происшествия видно за десяток километров.
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