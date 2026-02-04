БПЛА ВСУ обстреляли Брянскую область
ВСУ нанесли комбинированный удар с применением РСЗО HIMARS, 11-ти беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун» по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, повреждения получили 20 частных домов, а также 27 квартир в одном многоквартирном доме. Кроме того, выбило окна в здании больницы. Богомаз уточнил, что дежурные силы ПВО сбили все вышеуказанные снаряды противника.
В Бежицком районе Брянска осколками также повредило три автомобиля. В поселке Глинищево Брянского района в результате атаки полностью разрушили жилой кирпичный дом.
Пострадала женщина. Она получила множественные ранения. Ее доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.
