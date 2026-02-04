БПЛА ВСУ обстреляли Брянскую область

04 февраля 2026, 11:10

Богомаз: БПЛА ВСУ комбинированно ударили по Брянской области

Фото: istockphoto/dk_photos

ВСУ нанесли комбинированный удар с применением РСЗО HIMARS, 11-ти беспилотников самолетного типа и ракет «Нептун» по Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.