Командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен
Военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко рассказал РИА Новости о жестоком инциденте. По его словам, командир группы ударил его после того, как он предложил сослуживцам сдаться.
Мужчина отметил, что в тот момент их позиции подверглись обстрелу артиллерией и FPV-дронами. Он решил, что лучше капитулировать, чтобы спасти жизнь. Однако старший группы не согласился с этой идеей и дал ему в глаз.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
