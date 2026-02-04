Достижения.рф

Командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен

РИА Новости: командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен
Фото: iStock/standret

Военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко рассказал РИА Новости о жестоком инциденте. По его словам, командир группы ударил его после того, как он предложил сослуживцам сдаться.



Мужчина отметил, что в тот момент их позиции подверглись обстрелу артиллерией и FPV-дронами. Он решил, что лучше капитулировать, чтобы спасти жизнь. Однако старший группы не согласился с этой идеей и дал ему в глаз.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

