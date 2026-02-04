04 февраля 2026, 07:46

РИА Новости: командир ВСУ избил подчиненного за идею сдаться в плен

Фото: iStock/standret

Военнопленный из 79-й бригады ВСУ Сергей Салко рассказал РИА Новости о жестоком инциденте. По его словам, командир группы ударил его после того, как он предложил сослуживцам сдаться.