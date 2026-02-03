Иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ в Торецком

03 февраля 2026, 10:41

РИА Новости: иностранные наемники спутали бойца ВС РФ с военным ВСУ в Торецком

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Иностранные наемники спутали российского бойца с солдатом ВСУ перед началом штурмовых действий в населенном пункте Торецкое в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.





Командир сообщил, что военнослужащий с позывным «Чиж» накануне штурма встретил иностранных наемников вблизи Торецкого. По его словам, когда российский солдат находился на позиции, к нему подошли два человека и начали задавать вопросы на иностранном языке.



Наемники, не получив ответа, развернулись и удалились. Командир подчеркнул, что противник не имел опознавательных знаков.





«Произошла такая путаница: они не поняли, кто перед ними — свой или чужой», — добавил Лозовой.