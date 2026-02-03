Иностранные наемники спутали бойца ВС России с боевиком ВСУ в Торецком
Иностранные наемники спутали российского бойца с солдатом ВСУ перед началом штурмовых действий в населенном пункте Торецкое в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка группировки войск «Центр» Олег Лозовой.
Командир сообщил, что военнослужащий с позывным «Чиж» накануне штурма встретил иностранных наемников вблизи Торецкого. По его словам, когда российский солдат находился на позиции, к нему подошли два человека и начали задавать вопросы на иностранном языке.
Наемники, не получив ответа, развернулись и удалились. Командир подчеркнул, что противник не имел опознавательных знаков.
«Произошла такая путаница: они не поняли, кто перед ними — свой или чужой», — добавил Лозовой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.