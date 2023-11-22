БПЛА ВСУ сбросил боеприпас по группе российских журналистов, есть пострадавшие

Фото: iStock/aapsky
Украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области, пострадал корреспондент телеканала «Россия 24». Об этом сообщили в Минобороны России.
«22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что в результате атаки украинского беспилотника осколочное ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в госпиталь Минобороны. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Читайте также:
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
МО РФ: Уничтожены четыре безэкипажных катера Украины, следовавшие к Крыму
В небе над Ростовской областью сбит украинский беспилотник
Элина Позднякова