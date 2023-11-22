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БПЛА ВСУ сбросил боеприпас по группе российских журналистов, есть пострадавшие

Корреспондент телеканала «Россия 24» пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Запорожье
22 ноября 2023, 17:33
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Украинские военные сбросили с беспилотника осколочный боеприпас на группу российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах Запорожской области, пострадал корреспондент телеканала «Россия 24». Об этом сообщили в Минобороны России.
«22 ноября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что в результате атаки украинского беспилотника осколочное ранение получил корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов. Его оперативно доставили в госпиталь Минобороны. Врачи оказали ему всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.


Накануне стало известно, что российская актриса и режиссёр Полина Меньших погибла под обстрелом Вооруженных сил Украины в ДНР. Она поехала в Донецкую Народную Республику в качестве волонтёра. По предварительной информации, по ДК, в котором выступала Меньших, прилетел реактивный снаряд HIMARS со стороны Вооруженных сил Украины.

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#россия
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Украинская ракета упала на детскую площадку в центре Донецка
Ракета HARM ВСУ упала на детскую площадку в Донецке, повреждены фасады домов
06 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/aapsky

Снаряд американского производства HARM упал на детской площадке в центре Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что ракета упала в густонаселённый район города, но обошлось без жертв. 

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые устраняют последствия произошедшего. 

В результате падения снаряда были повреждены фасады находящихся вокруг двора жилых многоэтажек. 

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские военные отразили пять атак украинских военных на Купянском направлении. В результате боёв на Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ за эти сутки потеряли порядка 430 солдат. 

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#днр
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#всу
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Российские военные отразили 5 атак украинских штурмовиков на Купянском направлении
Минобороны: ВС РФ отразили пять штурмовых атак ВСУ на Купянском направлении
06 декабря 2023, 16:10

Фото: iStock/zabelin

За минувшие сутки российские силы отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Грамотными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 43-й, 60-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Вражеские атаки были отражены на Купянском направлении в районах пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и озера Лиман.

Также в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли около 430 военнослужащих за сутки боев на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме живой силы противника, ВС РФ уничтожили две бронированные машины, самоходные артиллерийские установки чешского производства и пять автомобилей.

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Политолог Марков допустил переговоры по Украине из-за страха в США начала ядерной войны
Политолог Марков допустил переговоры по Украине в трёх случаях
06 декабря 2023, 15:13

Фото: IStock/dzika_mrowka

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой, поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Однако директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что переговоры в нынешних условиях слабо реалистичны. В беседе с «Радио 1» он назвал три фактора, которые могут повлиять на возобновление отношений.
По словам политолога, ключевую роль в украинском конфликте играет Вашингтон, поэтому переговоры по Украине возможны только с ним.
«Переговоры могут быть реальными только между Россией и США, потому что это конфликт между Россией и США, которые оккупировали Украину. Нет конфликта России и Украины, потому что не существует Украины как независимого государства, это окупационный, марионеточный режим, который полностью действует в интересах США, и несколько сотен тысяч украинцев отдают свою жизнь за Байдена», — ответил Марков.
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По словам эксперта, Америка пока не готова пойти на переговоры. Вероятность, что политика в этом направлении сменится, может вырасти только в преддверии президентских выборов в 2024 году
«Переговоры могут быть летом и осенью 2024 года, перед президентскими выборами США. Дело в том, что 83 процента американцев считают, что есть угроза перерастания от гибридной войны США на Украине в реальную войну с применением ядерного оружия и полного уничтожения американского народа российскими ядерными ракетами. И они считают это виной Байдена», — заявил он.
Политолог подчеркнул, что реальные переговоры могут случиться после масштабного наступления российской армии.
«Реальные переговоры могут быть когда начнётся больше успешное наступление России. Тогда американцы, британцы, Евросоюз прибегут и скажут: “давайте сделаем Минск-3 или Стамбул-2, чтобы остановить наступление армии России”. Понятно, что это будет обман. Также если США и Евросоюз увидят, что их военная промышленность отстаёт от российской, то они могут попросить небольшой перерывы. Но опять же по принципу Минск-3 для обмана России», — заключил собеседник.
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#конфликт
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#украина
#спецоперация
#переговоры
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«Как в тюрьме»: Пленный ВСУ рассказал об особом военкомате для насильно мобилизованных
Пленный ВСУ: в Одессе есть военкомат, где мобилизованных содержат как в тюрьме
06 декабря 2023, 15:04

Фото: istock / Sinenkiy

В Одессе существует военкомат «закрытого формата», где насильно держат мобилизованных граждан. Об этом рассказал пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово изданию РИА Новости.

«Задержали меня пограничники, передали эсбэушникам. Эсбэушники передали военным. Те отвезли меня в Одессу, в Малиновский район, в военкомат. Наверное, уже самый известный на всю область. Он закрытого типа, где людей могут держать до 10 дней. С колючей проволокой, с охраной. Ну я не знаю, как «на зоне»(в тюрьме - прим.ред.), но я думаю, приблизительно так», — поделился  Роман .
Он рассказал, что Одесский территориальный центр комплектации Малиновского района, занимающийся набором в ВСУ, также угрожает адвокатам-мужчинам призывом в армию за оказание юридической помощи узникам военкомата. А женщин-адвокатов не хватает, так как там содержится около 30 человек. 

Ранее военнопленный Руслан Нестерюк рассказал, как бойцы ВСУ отказываются выполнять приказы командования и идти на заведомо проигрышные штурмы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#плен
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Минобороны озвучило число убитых ВСУ за сутки
ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 430 человек
06 декабря 2023, 14:55

Фото: iStock/ANGHI

ВСУ потеряли около 430 военнослужащих за сутки боев на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме живой силы противника, ВС РФ уничтожили две бронированные машины, самоходные артиллерийские установки чешского производства и пять автомобилей. 
 
В министерстве уточнили, что на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать штурмовыми группами, однако были отброшены назад. 
 
Прежде сообщалось, что десантники ВС РФ перешли в наступление в районе села Вербовое. В ходе атаки, были уничтожены сотни украинских бойцов. Также ВС РФ удалось продвинуться на один километр вглубь обороны ВСУ. 
О последних событиях в зоне проведения спецоперации, читайте в материале «Радио 1». 

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#украина
#всу
#вс рф
#минобороны
#сво
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Вассерман заявил, что России ни в коем случае нельзя идти на переговоры с Украиной
Вассерман назвал бессмысленными переговоры России и Украины
06 декабря 2023, 13:10

Фото: IStock/booblik_uk

Россия сохраняет готовность к переговорам по Украине, которые ранее прервал Киев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, на Западе ждут, что США начнёт склонять украинского президента Владимира Зеленского к диалогу с Москвой. Поскольку финансовая помощь со стороны Америки зашла в тупик.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что Соединённые Штаты намерены «перевалить бремя финансирования» Украины на Европейский Союз и действительно подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Однако Москва не должна идти на встречу ни при каких обстоятельствах, заявил он в эфире «Радио 1».
«Российской Федерации ни в коем случае нельзя идти на какие бы ни было переговоры и перемирия <…> Переговоры с Украиной, как и с любой другой террористической организацией, почти бессмысленны», — отметил он.
Вассерман подчеркнул, что контакты между странами можно поддерживать для решения вопросов по освобождению заложников и проведением суда над «нынешними главарями террористической организации «Украина».
«Переговоры могут проходить только о том, проводить ли суд над нынешними главарями террористической организации Украина в Киеве или Львове. Также переговоры могут проходить с нанимателями этих террористов о том, проводить ли ещё и суд в Вашингтоне. Я не уверен, что такого результата удастся добиться быстро, но то, что это единственный вариант покончить с этим вариантом терроризма, на мой взгляд вполне очевидно», — заключил Вассерман.
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#переговоры
#россия
#спецоперация
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«Завершающий этап»: В США раскрыли, что РФ сделает на Украине
Риттер: Конфликт на Украине не закончится, пока РФ не возьмет Одессу
06 декабря 2023, 13:09

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Конфликт на Украине взятием Одессы под контроль Российской Федерации с целью обеспечения безопасности Крыма. Такое заявление сделал экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«У России достаточно войск, чтобы уничтожить украинские вооруженные силы, чем они сейчас и занимаются, а уничтожив их, они добиваются политического краха Украины. И к этому они идут», — заявил эксперт.
Он выразил неуверенность в том, что РФ сможет завершить этот конфликт, не закрепив за собой Одессу или Черноморское побережье и не отрезав Украину, поскольку Киев совместно Западом используют их, чтобы угрожать Крыму и Севастополю

Ранее член Сената Конгресса США Крис Мерфи заявил, что Америка в скором времени бросят Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#конфликт
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#интервью
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Конгрессмен Мэсси предположил, сможет ли Украина вернуть Крым
Конгрессмен Мэсси: Украина не сможет вернуть под свой контроль Крым
06 декабря 2023, 10:04

Фото: iStock/undefined undefined

Республиканец, член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси сообщил, что Украина не способна взять под свой контроль Крымский полуостров.
Крым стал регионом России в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина до сих пор считает Крым своей временно оккупированной территорией, а многие западные страны поддерживают её в этом мнении.

«Говорить о том, что нам удастся разбить РФ, истощить резервы её армии за счет жизней украинцев, при этом зная, что в итоге им никогда не удастся победить, они не вернут Крым. при этом  мы заявляем об этом как об одной из целей. Это является морально предосудительным поступком, как и финансирование этого», - сказал своё мнение Мэсси телеведущему Такеру Карлсону.
По его словам, он не намерен голосовать за выделение очередного финансирования на нужды Украины. При этом у него сохраняется уверенность, что после продолжительных согласований новый пакет финансовой помощи Украине выделят. 

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Российская артиллерия уничтожила транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении
#сво
#украина
#россия
#новости
#сша
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Последние новости СВО: где ВС РФ прорвали оборону ВСУ, куда отступил противник
06 декабря 2023, 10:01

Фото: istock/Michele Ursi

Российские бойцы продолжают наносить удары по местам дислокации противника, уничтожая военную технику и живую силу ВСУ. На нескольких участках фронта ВС РФ удалось расширить зону контроля. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где украинские формирования были вынуждены отступить, расскажет редакция «Радио 1».

ВС РФ уничтожили транспорт ВСУ на Краснолиманском направлении


Российские артиллеристы нанесли удар по транспорту противника на Краснолиманском направлении, который перевозил боеприпасы и личный состав ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, на указанном участке фронта была пресечена ротация противника. Информацию о перемещении украинских войск артиллеристы ВС РФ получили от разведывательной группы, после чего нанесли точный удар по цели. 


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Российские танкисты ликвидировали живую силу ВСУ на Купянском направлении


Экипажи российских танков уничтожили замаскированные позиции противника и его живую силу на Купянском направлении. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Места дислокации ВСУ были выявлены с помощью БПЛА, уточнили в Минобороны РФ.


Российские десантники прорвали оборону ВСУ у Вербового


Российские десантники продвинулись на один километр в районе села Вербовое на Ореховском участке фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны». Бойцы очищают лесополосы и работают над возвращением опорных пунктов, рассказали авторы портала.

Также сообщается, что потери ВСУ в ходе боев на Ореховском направлении составили несколько сотен человек.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Часов Яра


На подходе к городу Часов Яр в ДНР, российские бойцы нанесли удар по частям противника. ВСУ не выдержали натиск ВС РФ и спешно отступили. Об этом пишет издание «Лента.ру». В результате атаки, российским военным удалось перерезать трассу Артемовское - Часов Яр, по которой шло снабжение противника. 

Последние новости СВО


ВС РФ продолжили наступление на северном фланге Бахмута. Удалось расширить зону контроля в районе Вильнянского питомника, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Ожесточенные бои идут за высотные точки в окрестностях Клещеевки. Незначительное продвижение ВС РФ зафиксировано к северу села.

Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия
Наступление ВСУ стало крупнейшим провалом США за последние десятилетия

На северном фланге Авдеевки российские военные вклинились в передовые позиции противника. Зона контроля расширена в районе Авдеевского завода.  
 
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