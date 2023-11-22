Над Крымом сбили три украинских беспилотника

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Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
По информации оборонного ведомства, попытка украинских сил совершить террористическую атаку по Крыму была пресечена около 7:30 утра. Сообщается, что этим же утром были замечены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера Военно-морских сил Украины.
Информации о пострадавших и объемах разрушения ведомство не предоставило.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее народный депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Украине стоит рассмотреть вариант компромисса с РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
Информации о пострадавших и объемах разрушения ведомство не предоставило.
Ранее народный депутат Рады Евгений Шевченко заявил, что Украине стоит рассмотреть вариант компромисса с РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
Алина Юрчак