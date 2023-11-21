В небе над Ростовской областью сбит украинский беспилотник

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Над ростовской областью российскими системами противовоздушной обороны сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, вражеский беспилотник был замечен и уничтожен в небе над Ростовской областью дежурными средствами ПВО.
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