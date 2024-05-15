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Британия отвергла необходимость отправки западных войск на Украину

15 мая 2024, 22:05
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Британии Грант Шэппс отверг необходимость отправки Западом войск на Украину.


Об этом он рассказал в интервью Telegraph. По словам главы оборонного ведомства Британии, солдаты НАТО на Украине не нужны. По его мнению, достаточно того, что союзники Киева предоставили украинской армии достаточно денег и оборудования для победы.

Кроме этого, по его словам, Западу не нужно искать новые способы поддержки Киева, вместо этого следует сконцентрироваться на усилении той помощи, которую они оказывают в настоящее время. ​Странам-союзникам Киева нужно сосредоточиться на этом.

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#великобритания
#украина
#военные
ВСУ перебросили элитную бригаду «Лють» на харьковское направление
15 мая 2024, 22:39

Фото: iStock/zabelin

Украинская армия перебросила элитную бригаду национальной полиции Украины «Лють» на харьковское направление.
Об этом пишет ТАСС. Как рассказали в силовых структурах, украинская армия перебросила «Лють» на волчанское направление из-под Часова Яра.

В среду стало известно, что группировка украинских войск попала в окружение на востоке Часова Яра в Донецкой народной республике, где боевики ВСУ несут большие потери.

В марте после удара российских военных снова было поражено расположение штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины в Харькове.

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#всу
#харьковская область
#вс рф
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Украинские боевики сбросили взрывчатку на строителей в Курской области
15 мая 2024, 21:27

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинские боевики сбросили взрывное устройство на рабочих в Курской области.
Как рассказал губернатор Курской области Алексей Смирнов, рабочие занимались восстановлением дома в селе Веселое. В результате атаки ранение получил один из строителей, также повреждён личный автомобиль рабочих.

Кроме этого, в течение дня в Курской области ВСУ обстреливали хутор Олешню, деревню Куриловка, сёла Свердликово и Гуево Суджанского района и не только. Мирное население не пострадало.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#курская область
#всу
#взрыв
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На Украине второй за сутки ввели аварийные ограничения света
15 мая 2024, 21:03

Фото: iStock/StGrafix

На всей территории Украины второй раз за сутки вели аварийные отключения электричества. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Напомним, что утром 15 мая оператор уже сообщал об аналогичных ограничениях.

Отмечается, что контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей на всей территории страны вводятся с 19:25 до 22:00 (совпадает с мск). Это связано с серьёзным дефицитом в энергосистеме.

Также компания предупредила, что в четверг плановые ограничения будут действовать в течение всего дня. В «Укрэнерго» уточнили, что ограничения вводятся в связи с увеличением потребления электроэнергии из-за похолодания, а также из-за повреждения электростанций российскими выстрелами.

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#энергетика
#отключение
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#электричество
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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
15 мая 2024, 20:12

Фото: iStock/RamonCast

В Харькове произошёл взрыв, сообщает издание «Общественное. Новости» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога, на фоне которой был слышен взрыв. Это уже второй взрыв за эти сутки. До этого сообщалось, что детонация произошла за пределами города.

Ранее издание Business Insider, ссылаясь на научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга, сообщило, что российские войска ослабили украинскую систему ПВО. Это привело к тому, что теперь открылись двери для нанесения ударов по военным объектам ВСУ.

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#харьков
#взрыв
#сво
#воздушная
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В Харькове развернули блокпосты, мужчин задерживают и отправляют в военкоматы
15 мая 2024, 19:54

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Киевские власти развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и отправляют их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные силовых структур.
Отмечается, что харьковские власти приняли меры по удержанию в городе мужчин, подлежащих мобилизации. Они не могут эвакуироваться из региона, поскольку их задерживают на блокпостах и отправляют в ТЦК.

Также в Харьковской области был объявлен план-перехват из-за массового бегства украинских военных от линии боевого соприкосновения. На всех основных дорогах региона установлены мобильные блокпосты, которые усилены бронетехникой и вооружёнными людьми, на одеждах которых нет опознавательных знаков. Подполье сообщает, что это сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

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#украина
#харьков
#военком
#задержание
#эвакуация
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Российские военные в зоне СВО пожаловались на Солнце
ЦКБР: бойцы ВС РФ пожаловались на помехи в работе дронов из-за Солнца
15 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/vadimrysev

Яркие солнечные лучи стали причиной помех в работе систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 13 и 14 мая. На неполадки пожаловались российские военные, находящиеся в зоне СВО, рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
По его словам, солнечная активность является мощным источником радиопомех. Бойцы, находящиеся на линии боевого соприкосновения жалуются, что беспилотники не могут работать исправно.

Кузякин подчеркнул, что повышенная солнечная активность повлияла как на радиосвязь, так и на дальность полёта дронов.

Отметим, что причиной столь ярких солнечных лучей стали недавние вспышки на светиле, которые привели к мощнейшим магнитным бурям на Земле.

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#вс рф
#солнце
#сво
#дрон
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Путин: Дюмин будет содействовать кабмину в обеспечении ВС РФ техникой
15 мая 2024, 18:12

Фото: Сайт Кремля

Одним из направлений работы помощника президента Алексея Дюмина будет содействие кабмину и «Ростеху» в обеспечении ВС РФ вооружениями.
Об этом президент России Владимир Путин сообщил на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Он напомнил, что Дюмин был назначен помощником главы государства.

Путин сказал и об Антоне Алихановом, назначенным на новый пост. Ранее он был губернатором Калининградской области, а в новом правительстве РФ стал главой Минпромторга. Президент указал, что Алиханов ранее работал в этом министерстве.

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#президент
#кабмин
#россия
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ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожье
Балицкий: ВСУ обстреливают город Каменка-Днепровская
15 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/Standart

ВСУ ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Идет массированный террористический обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Около семи прилетов зафиксировано в районе центра города», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате вражеской атаки пострадали люди.

Балицкий также призвал местное население сохранять спокойствие и укрыться в подвалах домов и не появляться на улице, пока обстрел не прекратится.

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#всу
#обстрел
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На Украине созовут срочное заседание из-за наступления России
15 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховная Рада созовет срочное заседание в связи с наступлением ВС РФ на фронте.
Как написал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале, Киев должен срочно отреагировать на действия, которые нарушают его безопасность.

Он отметил, что на заседание должны прийти командующие формированиями ГПСУ, НГУ, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, главком ВСУ Александр Сырский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Им следует отчитаться о ситуации на фронте и рассказать о дальнейших действиях.

Ранее Гончаренко* заявил, что российская армия занимают все больше выгодных позиций и взяла под контроль Волчанск в Харьковской области.

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* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#всу
#россия
#совещание
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