Британия отвергла необходимость отправки западных войск на Украину

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Министр обороны Британии Грант Шэппс отверг необходимость отправки Западом войск на Украину.
Об этом он рассказал в интервью Telegraph. По словам главы оборонного ведомства Британии, солдаты НАТО на Украине не нужны. По его мнению, достаточно того, что союзники Киева предоставили украинской армии достаточно денег и оборудования для победы.
Кроме этого, по его словам, Западу не нужно искать новые способы поддержки Киева, вместо этого следует сконцентрироваться на усилении той помощи, которую они оказывают в настоящее время. Странам-союзникам Киева нужно сосредоточиться на этом.
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