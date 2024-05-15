Министр обороны Швеции высказался об отправке войск на Украину

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Министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что отправка шведских войск на Украину в данный момент исключена. Об этом информирует Breaking Defence.
По словам Йонсона, Стокгольм все же оставляет возможность рассмотреть подобный запрос. Министр отметил, что если конкретное предложение появится, то Швеция сможет принять его на рассмотрение.
Ранее в МИД России сообщили, что шведские наёмники принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
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Ранее в МИД России сообщили, что шведские наёмники принимают участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».
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Екатерина Коршунова