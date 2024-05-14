Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев заявил, что вооружение из нового пакета помощи США уже поступает на Украину. Его слова приводит агентство Reuters.
Он подчеркнул, что поставки оружия якобы могут изменить ситуацию на фронте.
США, по словам Блинкена, привержены тому, чтобы Украина в будущем смогла встать на ноги в экономическом, военно-политическом и демократическом плане. Если стране удастся стать сильной, успешной, процветающей и свободной, то это станет сильным упрёком для России.
Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. В ходе визита он вместе с киевскими властями обсудит помощь Украине от Вашингтона.
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США, по словам Блинкена, привержены тому, чтобы Украина в будущем смогла встать на ноги в экономическом, военно-политическом и демократическом плане. Если стране удастся стать сильной, успешной, процветающей и свободной, то это станет сильным упрёком для России.
Ранее в этот день сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. В ходе визита он вместе с киевскими властями обсудит помощь Украине от Вашингтона.
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Анастасия Чинкова