Буданов мог ответить отказом Зеленскому после планов уволить Залужного

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По информации издания Economist, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов мог отказаться от должности главкома Вооруженных Сил Украины в последний момент.
Источники подтвердили, что 29 января президент Украины Владимир Зеленский встретился с Залужным и объявил о решении отправить его в отставку, предложив должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По данным Economist, в качестве возможных кандидатов на пост главкома ВСУ рассматривались Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
При этом Буданов никогда не возглавлял организацию такого масштаба. В статье отмечает, что есть предположения о том, что Буданов мог отказаться от этой должности в последний момент. Близкий коллега генерала Буданова утверждает, что он не претендовал на должность главкома, однако у него не было права отказываться от военной должности.
Он также подчеркивает, что подобные решения не зависят от самого Буданова.
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По данным Economist, в качестве возможных кандидатов на пост главкома ВСУ рассматривались Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Он также подчеркивает, что подобные решения не зависят от самого Буданова.
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Артем Кузьмин